Cisl Fp, Silvio Russo entra a far parte del direttivo comunale

Cisl Fp, Silvio Russo entra a far parte del direttivo comunale

L’elezione ieri al termine dell’incontro con i dirigenti provinciali. Nicola Giacopelli riconfermato segretario

MONREALE, 13 ottobre – Si è svolta ieri mattina l’assemblea nel corso della quale i dipendenti comunali aderenti alla Cisl-Funzione Pubblica si sono confrontati con i rappresentanti provinciali del sindacato Mario Basile, Margherita Amiri e Luigi D’Agostino sulle diverse problematiche e questioni che riguardano il personale dell’ente.

“Abbiamo illustrato ai lavoratori - afferma Basile - le iniziative che intendiamo portare avanti nelle settimane e nei mesi a venire per dare concrete risposte alle loro legittime aspettative, in relazione anche alle future prospettive che il nuovo contratto nazionale di lavoro potrà fornire. D’intesa con gli iscritti, peraltro sempre più numerosi e partecipi, presenteremo a breve all’amministrazione guidata dal sindaco Arcidiacono le nostre proposte finalizzate al miglioramento dei servizi e delle condizioni di lavoro di tutto il personale, non trascurando le vicende relative alla stabilizzazione degli Asu”.

A conclusione dei lavori assembleari si è proceduto al rinnovo del direttivo locale, di cui farà parte tra gli altri anche Silvio Russo, nonché all’elezione del segretario aziendale, con la conferma di Nicola Giacopelli.

“Ringrazio tutti i colleghi che ancora una volta hanno ritenuto di darmi fiducia - dichiara Giacopelli - e li rassicuro sul mio costante impegno, che ovviamente potrò portare avanti con il sostegno collaborativo di tutti coloro che intenderanno partecipare attivamente alle iniziative della Cisl. Il nostro è sempre stato e continuerà ad essere un sindacato libero, propositivo e inclusivo, che guarda con attenzione e indistintamente a tutti i lavoratori”.