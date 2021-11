Consegnate ieri le mattonelle di maglia dell'Albero della Solidarietà

Abbelliranno l'albero di Natale della piazza edizione 2021

MONREALE, 5 novembre – E' avvenuta ieri, presso i locali dell’Auser Circolo Biagio Giordano di Monreale, la consegna delle mattonelle realizzate nel corso dell'anno dalle numerose volontarie, relative al progetto “L’Albero della Solidarietà”.

L'iniziativa nasce da un'idea di Emanuela Ferraro, che ha presentato già l’anno scorso, un progetto al comune di Monreale al fine di innalzare un albero di Natale in piazza, per le prossime festività, composto da migliaia di mattonelle ricamate all’uncinetto ed assemblate che abbelliranno un albero con struttura in ferro di altezza circa 13 metri.

Le mattonelle di misura 15x15 sono state realizzate in vari colori oltre che dalle volontarie dell’Auser, anche dalle socie dell’Associazione Agape di Monreale. Hanno contribuito all’iniziativa donne di tutta Italia (molte di origine monrealese), ognuna delle quali ha fornito un certo numero di mattonelle che hanno raggiunto il numero di migliaia. Il progetto iniziato come iniziativa per ricordare la Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne così si è potuto concretizzare. È giusto ricordare tra le tante Giuseppina Di Giuseppe che da Piana degli Albanesi ha dato un concreto, fattivo e numeroso contributo.



“Vorrei ringraziare – dice Emanuela Ferraro – tutti coloro che a titolo personale stanno contribuendo alla realizzazione di questo albero della Solidarietà. Vorrei precisare, inoltre, che l'amministrazione comunale ha accolto la proposta progettuale con entusiasmo e che si sta adoperando affinché tutto possa essere realizzato nel migliore dei modi..ma vorrei fare un passo indietro di un anno. Lo scorso anno insieme ad una mia amica Aurelia Carrubba abbiamo cominciato a programmare una serie di iniziative che potessero coinvolgere tante più persone possibili perché la solitudine che stavamo vivendo un po' tutti ci avrebbe portato a chiuderci nei rapporti sociali e siamo riusciti a trovare tante persone che hanno aderito a questa iniziativa.. Donne appassite di uncinetto che hanno cominciato a lavorare ognuno a casa propria solo con lo scopo di creare qualcosa per un Natale caratterizzato dallo spirito di comunità. Pian piano hanno aderito anche alcune associazioni come L'Auser che oggi ha consegnato 12 pannelli.



Mi sembra doveroso ricordare anche l'associazione Agape che con il suo Presidente Vincenzo Salvia e le signore che hanno collaborato hanno prodotto più di 3000 mattonelle e stanno provvedendo ad assemblarle.. anche la Pro Loco contribuirà , sono davvero molte, le persone che hanno contribuito fino a raggiungere un totale di 8.000 mattonelle circa. Sono arrivate mattonelle da ogni parte dalla provincia di Palermo ed anche da qualche regione Italiana. Mi scuso con tutti coloro che non si sono sentiti coinvolti, sono davvero tanti e non ricordo i nomi di tutti quanti. Mi auguro che questo Albero sia l'espressione di una comunità a cui tutti noi ci sentiamo di appartenere. Aspettando questo magico Natale. Un abbraccio a tutti voi”.