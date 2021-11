''Un angelo vestito da prete'', in scena l'opera della compagnia Tritone

Lo spettacolo teatrale su padre Pino Puglisi è andato in scena ieri sera nell’auditorium di Poggio San Francesco. LE FOTO

MONREALE, 14 novembre – Grande successo di pubblico ieri sera per la rappresentazione teatrale ad opera della compagnia ''Tritone'' di Monreale dal titolo ''Un angelo vestito da prete''.

Uno spettacolo teatrale che ha visto l’alternarsi di momenti recitati, cantati e intervalli coreografici dedicato alla figura del beato don Pino Puglisi in grado di far rivivere al pubblico un tratto della storia di Palermo non facile da dimenticare. Lo spettacolo è stato ideato da Mimmo La Malfa con testi creati con grande originalità dalla scrittrice monrealese Mara Turdo.

La volontà di fare memoria di una vicenda così importante per la nostra storia insieme con la consapevolezza che la speranza in una terra libera e sottratta al giogo mafioso debba passare necessariamente dalla promozione della cultura della legalità e dalla sua viva manifestazione rappresenta lo spirito con cui la compagnia teatrale ''Tritone'' di Monreale ha ideato questo originale spettacolo.

Il racconto della vicenda biografica di don Pino Puglisi ha fatto, quindi, da leitmotiv per tutta la rappresentazione con la riproduzione della sua voce e i messaggi che il beato era solito lanciare pubblicamente intrecciati alla storia portata sulla scena di un giovane sottratto alla vita mafiosa. Particolarmente commovente la parte finale dello spettacolo in cui il racconto dell’uccisione di don Pino Puglisi si è unito a quello della ''Voce di Palermo'' capace di gridare ancora oggi il suo dolore e soprattutto l’invito rivolto a tutti a non far finta di nulla ma a fermarsi per capire cosa sia successo e soprattutto a che ciò non avvenga mai più. Un vero e proprio inno alla speranza si è rivelato il messaggio finale dello spettacolo che ha tenuto viva in maniera indefessa l’attenzione del pubblico per tutta la sua durata.

In scena sono andati gli attori Francesco Paolo Maniscalco, Valentina Lucchesi, Patrizia Terzo, Francesca Vaglica, Daniele Messina, Toty Badagliacca, Vincenzo Giaconia, Milena Badagliacca, Andrea Badagliacca, Elisa Badagliacca, Francesco Badagliacca e Pietro Micalizzi.

I cantanti che hanno animato con la loro voce lo spettacolo sono stati Tiziano Ferraro, Giusy Salamone, Michele Micalizzi e Salvo Quadrante.

I momenti coreografici sono stati invece realizzati sotto la guida delle maestre Giuliana Tusa e Sabrina Conoscenti con le ballerine Gaia Sciacca, Miriam Nuzzo, Silvia Gullo, Francesca Terzo, Sofia Purpura, Giulia De Santi, Roberta Ferrante e Giorgia Catalano.

La squadra tecnica è stata composta da Domenico Calsabianca, Manlio Di Miceli e Giovanni Fontana per l’audio e il suono, da Mimmo La Malfa per le luci. Tecnico di scena è stato Giovanni Segreto, tecnico grafico, infine, Giovanni Alan Fontana. Le riprese video sono state realizzate da Simone Marchese, mentre la fotografia è stata curata da Giuseppe Giurintano.

Alla manifestazione hanno dato il loro supporto il ''Parlamento della legalità internazionale'', l’associazione ''Pro loco'' di Monreale e l'associazione nazionale carabinieri di Monreale. Il risultato è stato un grande prodotto artistico fondato su una grande sinergia che ancora una volta ha dimostrato, citando don Pino Puglisi, come ''se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto''.