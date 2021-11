''Zac zac'', alberi e aiuole di piazza Vittorio si rifanno il look

''Zac zac'', alberi e aiuole di piazza Vittorio si rifanno il look

Tutt’ora in corso le operazioni di potatura ornamentale

MONREALE, 18 novembre - Piccoli interventi, ma necessari per garantire pulizia e decoro presso l’area più importante della cittadina normanna, inscritta alla buffer zone Unesco: in vista delle festività natalizie, ci voleva, eccome.

Già da questa mattina, infatti, gli operai comunali sono impegnati nelle operazioni di potatura ornamentale lungo aiuole e alberi di piazza Vittorio Emanuele. Interventi, questi, che possibilmente anticipano quelli per le installazioni di addobbi e luminarie natalizie, in quanto prossimi alla celebrazione dell’Immacolata Concezione (8 dicembre). Attualmente, i lavori risultano essere tutt’ora in corso e hanno visto il completamento delle operazioni di modellazione di aiuole e delle due piante di arance amare poste simmetricamente sugli angoli settentrionali della piazza.