Lavori al quartiere Carmine, riapre al traffico veicolare corso Pietro Novelli sette giorni su sette

L’ordinanza sarà attiva dalle mezzanotte di venerdì 26

MONREALE, 24 novembre – L’amministrazione comunale rende noto che a seguito dei lavori di ristrutturazione dello storico quartiere Carmine, verrà riaperto al traffico veicolare corso Pietro Novelli tutti i giorni della settimana.

La via Kennedy, nel tratto compreso tra la via Archimede e la via Duca degli Abruzzi, per i soli residenti del quartiere Carmine, sarà a doppio senso di circolazione. L’ordinanza verrà pubblicata domani all’albo pretorio e la nuova disciplina del traffico diventerà attiva a partire dalla mezzanotte di venerdi 26 novembre.