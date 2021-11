Giacalone, otto cuccioli abbandonati recuperati grazie ad una volontaria

Il Comune, frattanto, si impegna a trovare una soluzione

MONREALE, 30 novembre – Otto cuccioli abbandonati nelle vicinanze di Giacalone sono stati recuperati ieri pomeriggio da una volontaria di Monreale. Le foto della cucciolata, insieme a richieste d'aiuto da giorni giravano sui social. Abbandonati alle intemperie e destinati ad una brutta fine, se non avessero ricevuto il soccorso necessario.

"Ieri avevo provato a chiamare la Polizia Municipale ma senza risposta - scrive su Facebook Salvatore Libero Barone, volontario di un'associazione animalista – così mi sono recato direttamente al Comando. Nel giro di pochi giorni il Comune di Monreale si è impegnato a trovare una soluzione. I volontari non possono sempre sostituirsi alle Istituzioni. Intanto i cuccioli sono stati messi al sicuro".

"I cuccioli sono stati affidati temporaneamente alla volontaria monrealese - spiega il comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli – la donna li ha tratti in salvo mentre noi stavano predisponendo il recupero. Domani saranno visitati da un veterinario che stabilirà se lo stallo dove si trovano è idoneo, diversamente cercheremo un'alternativa".

Il randagismo si ritrova in una dinamica ancora complessa. È necessario intervenire per ridurre le nascite incontrollate e promuovere le adozioni, oltre che per migliorare il più possibile la qualità di vita degli animali randagi.