Monreale, conclusa la mostra ''Indietro nel tempo 700, 800, 900''

Costumi d’epoca e balli antichi per rivivere la Belle Epoque

MONREALE, 5 dicembre – Si è conclusa oggi pomeriggio, anzitempo, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, la mostra/manifestazione intitolata “Indietro nel tempo, 700, 800, 900” organizzata dall’Auser, circolo “Biagio Giordano”, l’associazione Belle Epoque di Palermo ed il circolo di cultura Italia che ha ospitato l’iniziativa nei propri locali.

Simone Ferraro, invece, presidente dell’Avis di Monreale, ha concesso i locali della propria associazione per consentire il ricambio dei costumi degli attori partecipanti.

L’iniziativa aveva lo scopo di far rivivere attraverso i costumi ed i balli, l’epoca del Gattopardo ed il periodo dell’epoca dei Florio.

Per la prima volta, e lo ha fatto proprio a Monreale, l’associazione Belle Epoque, operativa da ben sei anni in tutto il territorio siciliano, nei locali del circolo, ha allestito una mostra di costumi, ben 32, arricchiti di pizzi e merletti, ivi compreso un reparto relativo alla biancheria intima femminile usata nel tempo andato.

Stamattina, come d’altronde anche nella giornata di ieri, in piazza Vittorio Emanuele, nello spiazzo antistante la sede del Circolo Italia, ben 24 ballerini partecipanti, in costume d’epoca, hanno entusiasmato il pubblico presente, accompagnati da un sottofondo musicale, intrattenendoli e rappresentando mazurche del Gattopardo, marcette, controdanze, una eccezionale quadriglia, e vari valzer: quello del pattinatore, dei fiori, valzer del Gattopardo, e valzer di Noto.

Tra il pubblico molti turisti che hanno anche visitato la mostra ponendo domande pertinenti ai protagonisti e facendosi scattare foto in compagnia di essi.