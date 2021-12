Le Maioliche del Bisanzio alla esposizione ''Artigiani in Fiera''

Le Maioliche del Bisanzio alla esposizione ''Artigiani in Fiera''

Grande successo per le creazioni che si ispirano ai mosaici del Duomo di Monreale, presepi, pigne e alberelli natalizi

RHO, 9 dicembre – È sempre più forte il desiderio di ripartire con il proprio lavoro. Ed è per questo che i fratelli Gaetano e Saverio Ferraro hanno deciso di partecipare anche quest’anno alla esposizione “Artigiani in Fiera” che dal 4 al 12 dicembre si svolge nella città di Rho in provincia di Milano.

Un grande evento dove le creazioni artistiche dell’azienda monrealese, presepi, palle e alberelli natalizi, spettacolari pigne con nuove colature di smalti, stanno riscuotendo un grandissimo successo tra il grande pubblico.

Artigiani in Fiera rappresenta la più grande opportunità di rilancio e ripresa delle relazioni con il pubblico. “Le Maioliche del Bisanzio” fanno parte delle aziende monrealesi che sono entrate a far parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramiche, iter definito dal Comune di Monreale.

L’artista Gaetano Ferraro si ispira ad un nuovo stile dove il concetto di bozzetto mosaico, ossia il progetto musivo, è ispirato non alla lucentezza della maiolica, bensì ad una superficie sfumata con tante piccole tessere.

Grazie a questa ispirazione Gaetano in collaborazione del fratello Saverio portano avanti una nuova tecnica produttiva che di recente ha dato vita a una nuova produzione artistica le cui opere sono esposte nella loro bottega situata in Piazza Guglielmo di fronte al Duomo di Monreale.