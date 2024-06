Inaugurata oggi in Antivilla la panchina ''della gentilezza''

L’iniziativa è stata promossa dal Rotary Club Palermo e Monreale

MONREALE, 18 giugno – Oggi pomeriggio nello spazio del parco giochi all’interno dell’Antivilla comunale è stata inaugurata la panchina "della gentilezza" grazie ad una iniziativa promossa dal Rotary Club Palermo e Monreale in sinergia con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione dell’anno rotariano 2023/ 2024 che ha scelto di condividere il tema della gentilezza con varie iniziative e con l'installazione di panchine in luoghi ben visibili e frequentati soprattutto dai piu’ piccoli.

Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, il dirigente dell’Area Sociale e Territoriale del Comune di Monreale Pietrantonio Bevilacqua, diversi soci e personalità e la presidente del Rotary Palermo-Monreale Gina Di Prima, la quale ha dichiarato: “La panchina della gentilezza ha il compito fondamentale d ascoltare e ad accogliere il nostro simile con generosità, altruismo, solidarietà e amorevolezza.

La gentilezza è un bene raro che oggi non è più in uso, ed è per questo che vogliamo attribuirgli un grande valore portando avanti iniziative come queste”. Questa iniziativa e’ la conclusione di un progetto che ha già visto altri appuntamenti organizzati nelle scuole e nella piazza principale della città.

Nel corso della cerimonia I fratelli Gaetano e Saverio Ferraro delle Officine Bisanzio hanno donato ai rappresentanti del Rotary due mattonelle in maiolica progettate con Monreale Commercio.