La Via Crucis di via Esterna Cozzo Ingrassia

Impossibile transitarvi. La pioggia di questi giorni ha fatto il resto. LE FOTO

MONREALE, 15 dicembre – Si chiama via Esterna Cozzo Ingrassia, ma potremmo chiamarla tranquillamente Via Crucis. Quella che sono costretti a fare i residenti, che devono fare i conti ogni giorno con buche, pozzanghere, e rifiuti. Insomma: di tutto e di più.

La strada (vi si entra da via Pezzingoli e si esce sotto lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, dalle parti di Giacalone), come documentano le nostre foto, anche se chiamarla strada presuppone un notevole sforzo di fantasia, versa in condizioni disastrose ed ha tutto quello che una strada non deve avere per non mettere a rischio l’incolumità dei passanti e dell’integrità di gomme, sospensioni e semiassi delle vetture.

Alcuni residenti, con l’intento di riempire qualche buca, hanno provveduto a scaricare del materiale di risulta, nella speranza di dare maggiore uniformità alla sede stradale. Tutto inutile, anche perché la pioggia torrenziale di questi giorni ha distrutto tutto, lasciando il luogo in condizioni ancora peggiori di quelle di prima. Senza contare che, forse per la sua ubicazione, un po’ recondita, la strada viene eletta quale discarica abusiva di qualsiasi tipologia di rifiuti.

“Chiediamo un intervento efficace – dice uno dei residenti, che si è rivolto alla nostra redazione - Le condizioni di questa strada sono davvero disastrose ed ogni giorno mettiamo a rischio la nostra incolumità e l’integrità dei nostri mezzi”.