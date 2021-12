Monreale, case popolari: oltre 3 milioni di euro per interventi in via CP e SL

Monreale, case popolari: oltre 3 milioni di euro per interventi in via CP e SL

Presentati i progetti esecutivi al ministero. Mario Caputo (FI): "Interventi necessari. Ringrazio il commissario dello Iacp per l'interesse"

MONREALE, 29 dicembre – "Ringrazio sentitamente il Commissario straordinario dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo, Fabrizio Pandolfo per la straordinaria attenzione che ha riservato alla Città di Monreale. Dopo i sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi nelle aree di edilizia economica e popolare di via Capo Piano Santa Rosalia, che necessitavano interventi strutturali e di efficientamento energetico ha fatto predisporre tre progetti esecutivi e immediatamente cantierabili per realizzare gli interventi necessari”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che ha seguito i lavori progettuali di intesa con il Commissario straordinario Pandolfo e con gli uffici dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture diretto da Marco Falcone. "Dopo mesi di progettazione - ha aggiunto Mario Caputo - due progetti per le aree di edilizia popolare di Capo Piano Santa Rosalia per un totale complessivo di oltre 2 milioni di euro e, un ulteriore progetto per oltre 1 milione di euro riguardante la area di edilizia popolare di Santa Liberata, immediatamente cantierabili, sono Stati inviati al Ministero per la valutazione di fattibilità e per essere inseriti nei programmi di finanziamento a valere sui fondi del Pnnr.

Questi programmi denotano una grande attenzione verso la Città di Monreale che nel piano di interventi su scala provinciale è presente con ben tre interventi. Lavori - ha continuato Mario Caputo - di carattere straordinario che consentiranno di realizzare interventi strutturali, di messa in sicurezza degli interi edifici e di opere di efficientamento energetico e di riqualificazione spazi esterni. Continuerò a seguire con la collaborazione della Deputazione nazionale di Forza Italia l'iter programmatico affinché i progetti siano pronti per le gare. Monreale - ha concluso Mario Caputo - viene così inserita in in vasto intervento di rilancio edilizio in zone importanti per il territorio".