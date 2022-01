Vaccinazione anti-Covid, si rinnova l'appuntamento all'hub ''San Gaetano''

Martedì 18 e mercoledì 19 gennaio, dalle ore 9 fino alle 17.30

MONREALE, 6 gennaio – Corre al riparo attraverso l'arma dei vaccini il comune di Monreale, di fronte a una situazione sanitaria in costante e attento monitoraggio. Due giornate a pieno regime vaccinale verranno organizzate, sempre all'hub San Gaetano, martedì 18 e mercoledì 19 gennaio.

Come per i precedenti appuntamenti, i vaccinandi dovranno effettuare la propria prenotazione collegandosi presso il sito del Comune di Monreale (www.comune.monreale.pa.it) in cui troveranno l'apposito link da compilare e inviare (http://prenotazionevaccinocovidmonreale.somee.com/index.asp). Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 9 di sabato 8 gennaio, fino alla mezzanotte di domenica 16 gennaio. Presso il complesso abbaziale San Gaetano i medici effettueranno vaccinazione per prima, seconda e terza dose a tutta la popolazione dai dodici anni in su per i lotti di Pfizer e Moderna. Si partirà alle ore 9 fino alle ore 17.30, per entrambe le due giornate.