Hub ''San Gaetano'': vaccinazioni anche nella giornata di venerdì 21 gennaio

Numerose le richieste, oltre a martedì 18 e mercoledì 19 gennaio l'Asp autorizza anche un ulteriore giorno

MONREALE, 9 gennaio – Varianti, contagi e altri pensieri. Tante le richieste di vaccini da parte della popolazione monrealese, troppe per poter essere espletate e contenute in sole due giornate vaccinali, precedentemente previste.

Ecco perché, oltre alle giornate di martedì 18 e mercoledì 19, sarà possibile effettuare la propria vaccinazione anche venerdì 21 gennaio. Pertanto, fino alle 14.00 di lunedì 17, i vaccinandi potranno effettuare la propria prenotazione collegandosi presso il sito del Comune di Monreale (www.comune.monreale.pa.it) in cui troveranno l'apposito link da compilare e inviare (https://fiera.asppalermo.org/site/hub/229link). Presso il complesso abbaziale San Gaetano i medici effettueranno vaccinazione per prima, seconda e terza dose a tutta la popolazione dai dodici anni in su per i lotti di Pfizer e Moderna. Si partirà alle ore 9 fino alle ore 17.30.