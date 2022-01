Vaccini, tutto pronto domani per l'hub San Gaetano

Saranno somministrate prime, seconde e terze dosi di Pfizer e Moderna

MONREALE, 17 gennaio - Le richieste sono giunte numerose, tanto da dover richiedere un'ulteriore giornata vaccinale per permettere a tutti di poter prenotare il proprio appuntamento. Tutto pronto dunque all'hub ''San Gaetano'' che domani, mercoledì e venerdì accoglierà i vaccinandi prenotatisi nelle scorse settimane.

Una diffusione a macchia d'olio, quella della nuova variante Omicron del Covid, che induce comprensibilmente a correre ai ripari tanto chi non ha ancora effettuato né prima né seconda dose, quanto chi - a fronte delle ultime dichiarazioni da parte di esponenti del CTS e dell'intellighenzia medica, che vorrebbero meno tenace la resistenza del virus nei pazienti con dose booster - deve rinnovare per la terza volta il proprio appuntamento con il vaccino. Domani quindi, proseguendo nelle giornate di mercoledì e venerdì 21 gennaio, le somministrazioni cominceranno alle ore 9 e termineranno alle 17.30. I lotti impiegati saranno quelli dei vaccini Pfizer e Moderna. Tutta la popolazione dai 12 anni in su potrà dunque accedere all'hub San Gaetano per ricevere la propria personale dose.