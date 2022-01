Parametri fuori norma, acqua non potabile a San Martino

E' stata emessa l'ordinanza per vietarne l'uso per fini alimentari

MONREALE, 21 gennaio – A seguito di verifica effettuata dall’Asp di Palermo, è stata riscontrata la non conformità dei parametri dell’acqua imposti per legge a San Martino delle Scale nel tratto che va da Piazza Reale a Portella Maglietta.

Per tale motivo il sindaco Alberto Arcidiacono a scopo precauzionale e per tutelare la salute pubblica, ha firmato un’ordinanza per vietare l’uso dell’acqua per fini alimentari, consentendo solo ed esclusivamente usi igienico-sanitari. L’ordinanza rimarrà valida fino alle nuove verifiche dell’Asp.