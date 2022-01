Drive in a Pioppo, su 280 tamponi effettuati solo 5 sono risultati positivi

La giornata era dedicata alla popolazione scolastica della frazione. Martedì nuovo appuntamento al parcheggio Torres per tutti gli studenti del territorio

MONREALE, 29 gennaio – Tempo di tamponi, drive-in e screening, ma soprattutto tempo di analisi e constatazione tangibile di quali siano stati gli effetti sul tessuto scolastico del rientro tra i banchi di scuola, ormai da poco meno di due settimane.

Su 280 test anti-covid effettuati, 5 sono quelli risultati positivi all'analisi. Questo il dato concreto che si attesta al termine della giornata di screening, organizzata dall'amministrazione comunale stamane a Pioppo, nell'area adiacente la scuola ''Margherita di Navarra''. Bilancio, questo di oggi, che si aggiunge al precedente drive-in, effettuato nei giorni scorsi alla scuola Morvillo dove – su un centinaio sottoposti a tampone – sette pazienti sono risultati positivi per un focolaio verificatosi in una classe che è stata posta in quarantena. Martedì, invece, presso il parcheggio Torres – a partire dalle ore 14 e fino alle ore 18 – un nuovo screening è stato già annunciato dall'amministrazione comunale, questa volta esteso a tutta quanta la popolazione scolastica del territorio monrealese. Non solo studenti dunque, ma anche personale docente, ATA e amministrativo potranno presentarsi all'appuntamento, utile anche in questo caso a mappare più coerentemente il quadro sanitario all'intero dei diversi plessi.