Screening studentesco, 10 positivi emersi oggi al drive-in

Il dato su 235 tamponi effettuati questo pomeriggio a studenti e personale scolastico

MONREALE, 1 febbraio – Si è concluso alle ore 18 il drive-in, allestito presso il parcheggio Torres, esteso a tutta la popolazione scolastica del comune normanno. Dieci soggetti sono stati individuati come positivi al covid su un totale di 235 test effettuati.

Un dato, questo conteggiato oggi a seguito della giornata di screening, che deve sommarsi complessivamente ai numeri pervenuti dai due precedenti drive-in organizzati prima alla scuola Morvillo – a seguito di alcune positività emerse – e poi, nella giornata di sabato scorso, a Pioppo nell'area adiacente la scuola Margherita di Navarra e riservato alla popolazione scolastica di frazione. Sette e cinque erano stati i tamponi positivi conteggiati rispettivamente in entrambi i due precedenti appuntamenti. Il dato di oggi, invece, più esteso perché riguardante tutte quanta la popolazione scolastica del territorio (studenti, personale ata, amministrativo e docente), può certamente consegnare un quadro più chiaro e maggiormente definito della situazione sanitaria all'intero delle aule monrealesi, in special modo considerando gli effetti che il ritorno alla didattica in presenza – ormai da circa due settimane – ha generato sul tessuto scolastico locale.