Coronavirus, sono 169 le persone attualmente positive a Monreale

Il dato sugli attuali positivi si accompagna a quello delle persone negativizzate, 311 in tutto

MONREALE, 20 gennaio – A Monreale sono 169 i cittadini attualmente positivi al virus da SARS-CoV-2. Questo è l'ultimo dato diffuso dal Comune. La curva epidemiologica nella cittadina normanna risulta dunque sotto controllo, mentre il numero delle persone definitivamente guarite dalla malattia si attesta a 311 unità.

Attualmente si tratta di un ottimo rapporto tra numero di positivi e numero totale di abitanti, anche a fronte dello screening di massa tenutosi ieri e rivolto alla popolazione scolastica. Con zero nuovi casi di contagio rilevati, a fronte di oltre 700 test effettuati, sarà presto possibile un ritorno alle lezioni in presenza per alunni e personale docente.

La situazione epidemiologica nel territorio risulta costantemente monitorata e seguiranno quindi ulteriori aggiornamenti in merito a nuovi casi di positività e “negativizzazioni”. Non bisogna comunque abbassare la guardia: il distanziamento interpersonale e l’utilizzo degli ormai consueti dispositivi di protezione rimangono sempre le armi più efficaci nel contrasto alla pandemia da Covid-19.