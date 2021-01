Monreale, domattina riaprono le scuole

Lo ha disposto il sindaco dopo i confortanti risultati dello screening effettuato ieri

MONREALE, 20 gennaio – Riapriranno domattina i cancelli delle scuole monrealesi per tornare ad ospitare le lezioni in presenza, secondo le regole volute dall’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che colloca la Sicilia in “zona rossa”.

Lo ha stabilito stamattina il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono che – come è noto – sabato scorso aveva disposto la chiusura, per avere un quadro più chiaro della curva epidemiologica cittadina in un momento di grande diffusione del virus. Il maxi screening effettuato nella giornata di ieri, al quale hanno aderito 710 cittadini appartenenti alla popolazione scolastica, ha però evidenziato una situazione favorevole, dal momento che nessun caso di positività è stato riscontrato. Motivo valido, quindi, nei piani del primo cittadino, per disporre la riapertura delle scuole.

La decisione è maturata al termine di un articolato confronto con la prefettura e l’Asp di Palermo, che ieri aveva fornito il suo consueto prezioso contributo alle operazioni di screening, alla luce, tra l’altro, di un intervallo di tempo ormai significativo intercorso con il giorni delle festività natalizie, durate i quali molti comportamenti irresponsabili facevano temere una forte ripresa del contagio.