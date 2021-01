Covid, arriva un sorriso: 710 tamponi effettuati oggi, nessun positivo

All’iniziativa destinata alla popolazione scolastica un’adesione massiccia

MONREALE, 19 gennaio – E’ estremamente confortante l’esito del maxi screening anti-covid effettuato stamattina a Monreale, grazie alla collaborazione fra il comune e l’Asp. 710 tamponi effettuati, nessun caso di positività.

Un dato che fa tirare un grosso sospiro di sollievo alla comunità monrealese, alla luce, soprattutto, della recrudescenza del diffondersi del virus, in un momento in cui, purtroppo, la Sicilia si attesta al primo posto per numero di contagi tra le regioni italiane.

Lo screening, effettuato col consueto metodo del drive-in ha visto un’adesione massiccia della popolazione scolastica a cui era destinato che, malgrado i notevoli tempi di attesa, si è sottoposta di buon grado al test antigenico rapido. Teatro delle operazioni il parcheggio Torres per la registrazione dell’utenza e l’ex mobilificio Mulè per l’effettuazione del tampone. Inedita, stamattina, la presenza di due mascotte, servite ad intrattenere i tanti bambini presenti.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono che, come è noto, sabato scorso aveva deciso di sospendere temporaneamente le lezioni in presenza delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, in attesa di avere un quadro epidemiologico più chiaro.

Non più tardi di venerdì scorso, analogo test era stato effettuato a Pioppo (anche se aperto a tutta la popolazione, non solo quella scolastica), al termine del quale, a fronte dei 596 test rapidi, erano state riscontrate solo due positività.

“Ringrazio tutti coloro, medici, addetti e cittadini, che hanno reso possibile questa maxi operazione – ha affermato il primo cittadino – che ci ha consentito di disporre di dati più certi circa la situazione del contagio nella nostra cittadina. Questo dato confortante ci rafforza nella nostra convinzione che solo con una conoscenza approfondita della situazione epidemiologica sarà possibile garantire un rientro in classe in sicurezza per la popolazione scolastica della nostra città”.