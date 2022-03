Covid-19, nella nostra Isola 3.450 nuovi positivi e 36 vittime

I guariti sono stati più di 2.300. Cala al 9,9% il tasso di positività

PALERMO, 2 marzo - Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 3.450 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Sicilia, a fronte di 34.911 tamponi effettuati. Il tasso di positività è sceso al 9,9% (ieri si attestava al 13,9%).

La Regione ha comunicato altre 36 vittime e un numero di guariti pari a 2.344 unità. I ricoveri risultano in diminuzione sia in degenza ordinaria (-33) che in rianimazione (con un calo pari a 7 unità). Nelle province dell'Isola i nuovi positivi sono così suddivisi: a Palermo 1.295, a Messina 786, a Catania 713, a Trapani 497, 456 ad Agrigento, 411 a Siracusa, 379 a Ragusa, 231 a Enna e 215 a Caltanissetta.

In tutta la penisola sono stati accertati 36.429 nuovi contagi da coronavirus (su 415.288 analisi processate, 214 vittime e un'incidenza dell'8,8%.