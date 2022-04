Aula consiliare più tecnologica: in arrivo un sistema di video congressi

I dispositivi saranno forniti dalla Microvision Srl per una spesa totale di circa 48 mila euro

MONREALE, 2 aprile - Sarà certamente più tecnologica l’aula deputata ad ospitare l’assise comunale di Monreale: con l’acquisto di un sistema di video congressi, infatti, sarà consentito svolgere le attività istituzionali della città attraverso strumenti all’avanguardia.

Dopo un’approfondita analisi di costi, l’area “Gestione Risorse, a seguito della nota redatta dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, il quale suggeriva “la necessità - si legge nell’atto amministrativo - di predisporre per il Comune di Monreale tecnologie avanzate”, attraverso il criterio del minor prezzo, ha affidato”alla Microvision Srl - già fornitrice di un totem multimediale per la sala di giunta municipale -, mediante determina dirigenziale (n. 352 del 31/03/2022), l’approvvigionamento di un sistema di video congressi per una spesa complessiva, al netto dell’iva, di 48 mila 678 euro, grazie alla disponibilità prevista dal “capitolo 187501 codice di bilancio 0 del redigendo bilancio 2022/2024 esercizio 2022”.

Nella fattispecie, la nuova configurazione dell’aula consiliare, dovrebbe garantire ai componenti del consiglio e della giunta di governo uno schermo per consentire i collegamenti da remoto e un impianto audio con microfoni da conferenza presso ogni postazione. Inoltre, i cittadini, possibilmente, avranno la possibilità di seguire i lavori in aula grazie alla disposizione di un sistema di regia che garantirà la trasmissione di dirette streaming con qualità audio-visive più ottimali.