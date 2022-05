Bollettino Covid, sono 2.370 i nuovi positivi in Sicilia. Oltre 4 mila i guariti

E' Catania la provincia più colpita, dove sono stati registrati 597 casi

PALERMO, 14 maggio - La situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia ha fatto emergere 2.370 nuove infezioni, di cui 597 a Catania, 549 nel Palermitano, 312 a Messina, 294 nel Siracusano, 290 ad Agrigento, 213 nel Ragusano, 199 a Trapani, 157 nel Nisseno e 56 a Enna.

I ricoverati sono in tutto 686, di cui 650 in regime ordinario e 36 in terapia intensiva. Guariti e deceduti sono invece, rispettivamente, 4.102 e 14; a 95.434 unità si attesta il numero degli attuali positivi al coronavirus presenti nell'Isola. Oggi in Italia sono stati accertati 36.042 nuovi contagi (su 263.746 analisi effettuate), 91 vittime e un tasso di positività pari al 13,7%.