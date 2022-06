Coronavirus in Sicilia, 1.825 positivi e incidenza al 13%

Si attesta a 62.752 unità il numero degli attuali contagiati

PALERMO, 12 giugno – I nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia oggi sono 1.825; il tasso di positività si colloca al 13% e attualmente sono 62.752 le persone contagiate dal virus da SARS-CoV-2.

Vittime e guariti sono rispettivamente 1 e 1.687, mentre negli ospedali sono ricoverate 565 persone in degenza ordinaria e 24 in terapia intensiva. A livello provinciale sono stati rilevati 791 nuovi casi a Catania, 633 a Palermo, 305 a Messina, 180 a Siracusa, 172 a Ragusa, 136 a Trapani, 113 ad Agrigento, 102 a Caltanissetta e 25 a Enna. In tutta la penisola sono stati registrati 18.678 casi di positività al Covid-19, 26 vittime e un'incidenza pari al 14,63%.