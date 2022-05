Tra l’International Police Association e l’Anps di Monreale iniziative congiunte a vantaggio del territorio

Siglato ieri l’accordo. Gettate le basi per una stretta collaborazione

MONREALE, 25 maggio – Con una stretta di mani tra il presidente nazionale IPA Italia (International Police Association) Nicolangelo Pezone ed il presidente dell’ANPS sezione di Monreale Santo Gaziano è iniziata la visita di cortesia nei locali presso il Collegio di Maria.

Erano presenti anche il presidente IPA del comitato esecutivo di Palermo Castrense Ganci ed i presidenti di due delegazioni tedesche IPA di Colonia Daniel Quest e di Rosenheim RudigerThust, entrambi appartenenti alla polizia criminale della Germania. Sono state gettate le basi per una stretta collaborazione sul territorio monrealese e provinciale per ottimizzare le finalità associative ed in particolare a favore della popolazione giovanile e degli associati che sono appartenenti delle forze dell’ordine e di polizia, nonché i simpatizzanti meritevoli.