Monreale e Brescia unite nel segno dell’Associazione nazionale Polizia di Stato

Alla sezione di Monreale arriva il plauso dalla sorella gemella di Brescia cui si unisce anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando

MONREALE, 10 dicembre – Il presidente della sezione Anps di Brescia, Maurizio Marinelli, ha espresso parole di elogio per l’attività portata avanti dall’Anps di Monreale nelle diverse attività di promozione della legalità ed in assistenza ai cittadini sul territorio.

Soprattutto per le numerose iniziative promosse nelle scuole che, come sottolinea il presidente Marinelli, hanno il grande merito di essere realizzate dalla presidenza e dai soci della sezione di Monreale, guidati dal presidente Santo Gaziano e dal segretario economo Francesca Mannino, in favore delle nuove generazioni e lo sviluppo futuro della società civile. L’augurio che arriva da Brescia è quello di poter realizzare un gemellaggio, non appena possibile, in grado di corroborare il legame tra Monreale e Brescia, già vivo e fatto di un vivace scambio epistolare.

Dopo l’esperienza vissuta nel 2016 con Pontedera che vide arrivare a Monreale i rappresentanti della sorella gemella dell’Anps, ancora una volta la città avrà la possibilità di vivere l’opportunita dello scambio culturale atto a rafforzare, stavolta, l’amicizia tra Brescia e Monreale. Un sodalizio importante perché proprio dalla questura di Brescia è arrivato a Palermo il neo questore Leopoldo Laricchia, insediatosi nella nuova sede di Palermo nello scorso mese di ottobre.

“Confermo tutta la mia ammirazione e gratitudine per il vostro impegno - ha scritto all’associazione il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - sono certo che la vostra attivita’ con il gemellaggio con i colleghi di Brescia sarà apprezzata dal questore Leopoldo Laricchia che è giunto a Palermo proprio dalla Leonessa di Italia e sarà apprezzata anche dal mio collega e amico Sindaco Emilio Del Bono”.