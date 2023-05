Associazione nazionale Polizia di Stato, a Monreale Santo Gaziano confermato presidente

Eletto il nuovo consiglio direttivo

MONREALE, 14 maggio –Hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale. Per la quarta volta è stato confermato presidente Santo Gaziano che regge oramai da anni la guida della sezione di Monreale.

Così per gli anni 2023-2028 il nuovo consiglio direttivo porterà avanti le iniziative della sezione con il supporto di tutti i soci secondo gli scopi e le finalità proprie dell’Associazione nazionale Polizia di Stato. A partire dal supporto alla questura di Palermo in diverse occasioni, la sezione di Monreale ha sempre lavorato in sinergia con i vari questori che si sono avvicendati nella provincia di Palermo.

Soprattutto sono tante le iniziative che la sezione ha portato avanti sul territorio in ambito sociale e culturale con le amichevoli della legalità, i corsi di formazione contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole fino alla tutela e trasmissione alle nuove generazioni dell’importanza della memoria dei caduti della Polizia di Stato.

In particolare, il nuovo consiglio risulta così composto:

Presidente: Santo Gaziano;

Segretario Economo: Francesca Mannino;

Vice presidente: assistente capo coordinatore Calogero Lo Re;

Consiglieri: vice sovrintendente Salvatore Intravaia; ispettore Salvatore Miceli; sovrintendente capo Domenico Filloramo; ispettore Fabio Caldarella; assistente capo coordinatore Giuseppe Messina;

Presidente sindaci revisori: assistente capo coordinatore Alfonso Attardo; ispettore capo Salvatore Vassallo; vice ispettore Milo Albamonte;

Sindaci Supplenti: vice commissario Salvatore Zuccaro; commissario Giacomo Di Salvo.