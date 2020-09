L'Anps di Monreale saluta il colonnello Luigi De Simone

L'ufficiale: "Importante la sinergia tra Istituzioni per affermare la legalità"

MONREALE, 7 settembre – Si è tenuto stamattina presso la sede dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Monreale l'incontro tra il colonnello Luigi De Simone, negli ultimi tre anni comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, ed i membri dell'associazione guidati dal presidente Santo Gaziano.

E' stata l'occasione per salutare l'ufficiale che nei prossimi giorni si trasferirà per un nuovo incarico a Roma, dove frequenterà un corso di alta specializzazione del ministero dell'Interno. Al suo posto arriverà a Monreale il tenente colonnello Sebastiano Arena proveniente dal Comando Generale di Roma. All'incontro hanno preso parte, oltre al presidente dell'associazione, gli ispettori capo Alfonso Masito, Benedetto Rosciglione e gli assistenti capo Milo Albamonte e Antonio Lelio, i soci Pina Catalano, Silvana Brignone, Maria Falzone e tra gli altri anche l'ex vicesindaco di Monreale Giuseppe Cangemi, oggi componente della nostra redazione.

Il presidente Santo Gaziano ha ringraziato a nome dell'associazione l'ufficiale per l'attività portata avanti a Monreale e per la sinergia che ha caratterizzato i rapporti con l'associazione nel corso di questi anni.

Il colonnello De Simone ha ricordato, nel corso dell'incontro, l'importanza della collaborazione e della sinergia interistituzionale quale strumento cardine per assicurare la promozione dei valori della legalità e della sicurezza sul territorio. E per questo ha ringraziato la locale sezione dell'associazione nazionale Polizia di Stato per le numerose attività e l'impegno sociale profusi nella realtà locale e per la testimonianza dei valori rappresentata quotidianamente attraverso la propria azione sempre vicina ai cittadini.