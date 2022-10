Ristrutturazione dei campi della Ranteria, affidato l'incarico all'architetto Belvedere

A lui toccheranno la progettazione e la direzione dei lavori

MONREALE, 19 ottobre – Nascerà su progetto dell'architetto Renato Belvedere il centro sportivo della Ranteria dove, come ha reso noto l'amministrazione comunale qualche mese fa, dovranno sorgere un campo da tennis e due da padel.

Al professionista palermitano, infatti, è stato affidato l'incarico di redigere il progetto definitivo ed esecutivo il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e la direzione dei lavori. 114 mila euro l'importo del suo onorario al netto di oneri previdenziali e Iva.

Il progetto, come detto, prevede la trasformazione di uno dei due campi attuali (ormai in evidente stato di degrado, in due da padel. L’altro, invece, quello prospiciente la tribuna, resterebbe nella sua funzione classica di campo da tennis. Le tribune, inoltre, dovrebbero essere interessate da una copertura, che garantirebbe, tra l’altro, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione energetica dell’impianto.

Ma non solo. I lavori di ristrutturazione, investirebbero anche e soprattutto gli spogliatoi, ormai in stato di abbandono e più volte vandalizzati. Da realizzare, inoltre, un corpo-ascensore per facilitare l’accesso dell’utenza, degli ampi spazi esterni ed interni da destinare ad altre attività.

Poco più di un milione di euro la somma prevista per il completamento dell’opera. Poco più di un anno e mezzo, ad occhio e croce, i tempi di realizzazione.