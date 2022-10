Monsignor Gualtiero Isacchi nuovo delegato per tempo libero, turismo e sport della Cesi

Don Gaetano Gulotta, riconfermato per la Pastorale dei Giovani e Don Luca Leone per la Pastorale della Famiglia

PALERMO, 20 ottobre – Presso la sede di Palermo si è svolta la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Siciliana che è stata presieduta da monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

Dopo le comunicazioni del presidente all’assemblea dei vescovi, è arrivato il saluto a monsignor Angelo Giurdanella, nuovo vescovo di Mazara del Vallo, che per la prima volta ha partecipato ai lavori della Conferenza. I vescovi hanno rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e ai parlamentari eletti e hanno auspicato che l’attività di governo abbia un’attenzione particolare alle famiglie e alle aziende fortemente colpite dalla crisi economica, ultimamente aggravata dalla crisi energetica, che sta generando nuove e diffuse povertà. La Chiesa ha rinnovato la propria volontà, già manifestata dal messaggio dei vescovi ai candidati alla presidenza della Regione, ad essere un interlocutore attento e collaborativo, nel rispetto delle reciproche competenze.

La prima parte dei lavori è stata dedicata alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, di cui una svolta in modalità telematica.

Dopo il rinnovo della presidenza riconfermata a monsignor Antonino Raspanti è stata la volta dell’assegnazione delle deleghe episcopali che per il quinquennio 2023-2027, tra gli altri, ha visto protagonista monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, cui è stata assegnata la delega relativa a tempo libero, turismo e sport.

Tra le nomine relative ai direttori degli Uffici Pastorali regionali, degli organismi collegati e degli istituti regionali di formazione per il quinquennio 2023-2027 sono inoltre stati nominati Don Gaetano Gulotta, riconfermato per la Pastorale dei Giovani e Don Luca Leone per la Pastorale della Famiglia.