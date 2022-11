Grande successo e partecipazione per la notte bianca diocesana

Grande successo e partecipazione per la notte bianca diocesana

Tanti i giovani partecipanti accolti dall'arcivescovo Gualtiero Isacchi

MONREALE, 20 novembre – In occasione della Giornata mondiale della Gioventù celebrata nelle Chiese particolari per la Solennità di Cristo Re, la diocesi di Monreale ha organizzato la Notte bianca diocesana.

È stata una grande festa di ripartenza e di conoscenza per tornare a vivere la fraternità, l'amicizia e la gioia di stare insieme. Non sono mancati momenti di forte spiritualità come l'adorazione eucaristica notturna e la Santa messa all'alba.

Tanti i giovani che hanno preso parte all’evento che sono stati accolti con grande entusiasmo dal clero monrealese e dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi che ha presieduto questo importante momento di vita per la diocesi di Monreale.