Domani tre ordinazioni presbiterali nella Cattedrale di Monreale

Monsignor Gualtiero Isacchi ordinerà presbiteri tre diaconi nella Cattedrale d’oro: Luca Capuano, Savino D’Araio e Daniele Fiore

MONREALE, 28 giugno – Una grande festa per la diocesi di Monreale, nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni del Seminario arcivescovile. Il 29 giugno alle 17 l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ordinerà presbiteri tre diaconi nella Cattedrale d’oro: Luca Capuano, Savino D’Araio e Daniele Fiore.

Si tratta delle prime ordinazioni presbiterali per il nuovo arcivescovo, ordinato proprio a Monreale nella magnifica Cattedrale normanna, lo scorso 31 luglio. Ieri mattina i tre presbiteri eletti hanno emesso la loro professione di fede e il giuramento di fedeltà alla presenza del vescovo, al termine degli esercizi spirituali che hanno vissuto in questi giorni nel Centro “Maria Immacolata” di Poggio San Francesco, predicati da Don Liborio Di Marco, vicepreside e docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Sicilia, in Palermo.

Conosciamo più da vicino i tre ormai prossimi presbiteri, che lo scorso 26 dicembre sono stati ordinati diaconi e che stanno continuando gli studi di specializzazione a Roma, alunni del Collegio Ecclesiastico Internazionale San Carlo Borromeo.

Luca Capuano, 30 anni, originario di Monreale, della comunità parrocchiale S. Teresa di Lisieux, è laureato in Scienze del turismo presso l’Università degli studi di Palermo. In parrocchia è cresciuto in seno all’Azione Cattolica e negli anni universitari ha lavorato presso un’agenzia viaggi, iniziando il suo discernimento vocazionale e chiedendo di entrare nel 2016 nella comunità propedeutica del Seminario arcivescovile di Monreale, che quell’anno era a Terrasini, nei locali della Chiesa della Anime Sante. Nel corso di questi anni ha svolto varie esperienze formative e il suo servizio pastorale nelle parrocchie di San Cipirello e Partinico, partecipando in estate ai vari campi scuola e ritiri giovani. Dopo il conseguimento del Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia in Palermo, sta proseguendo gli studi di specializzazione in Beni Culturali della Chiesa presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma.



Savino D’Araio, 41 anni, originario di Partinico, della comunità parrocchiale SS. Salvatore, è laureato in Scienze biologiche presso l’Università degli studi di Palermo. Ha lavorato per dieci anni presso un consorzio di Laboratori di analisi cliniche nel partinicese, di cui era socio oltre che operatore; nel frattempo, dopo una missione popolare in parrocchia, intraprende il percorso di discernimento vocazionale con i padri passionisti del vicino santuario di Borgetto-Romitello, e nel 2016 entra nel postulandato di Bari. Lì matura che il Signore lo chiama alla vita presbiterale diocesana e fa ritorno in Sicilia, chiedendo di essere ammesso nella comunità del Seminario arcivescovile di Monreale. Nel corso di questi anni ha vissuto varie esperienze formative e, in particolare, nel 2021 l’esperienza pastorale residenziale nella parrocchia “Ecce Homo” di Cinisi, con il parroco e un altro seminarista. Dopo il conseguimento del Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia in Palermo, sta proseguendo gli studi di specializzazione in Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma.

Daniele Fiore, 39 anni, originario di Palermo, dopo il suo ingresso nel Seminario arcivescovile di Monreale nel 2017, si inserisce nella comunità parrocchiale S. Maria la Reale di Rocca-Monreale. Consegue la laurea magistrale in Antropologia ed etnologia presso l’Università degli studi di Palermo e intraprende il suo discernimento vocazionale, prima presso l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote in provincia di Firenze e successivamente presso il Seminario diocesano di Monreale. Nel corso di questi anni ha vissuto varie esperienze formative e il suo servizio pastorale nella Chiesa Madre di Borgetto; in particolare, lo scorso anno ha vissuto l’esperienza pastorale residenziale con Savino nella parrocchia “Ecce Homo” di Cinisi. Dopo il Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia in Palermo, sta proseguendo gli studi di specializzazione in Diritto canonico presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma.

I novelli presbiteri presiederanno per la prima volta la Celebrazione eucaristica nelle proprie parrocchie di origine: don Luca Capuano, nella Parrocchia S. Teresa di Lisieux (Monreale), il 1° luglio alle ore 18.30; Don Daniele Fiore, nella Parrocchia S. Maria la Reale (Rocca-Palermo), il 2 luglio, alle ore 10.30; Don Savino D’Araio, nella Parrocchia SS. Salvatore (Partinico), il 2 luglio alle ore 18.00.