Monreale, nuova voce per le campane del Duomo

Risultato di un intervento che consente di riprodurre un suono nuovo simile a quello manuale

MONREALE, 4 dicembre – Sono sette le campane del Duomo di Monreale. Tutte e sette dedicate a importanti figure: santa Rosalia, la Madonna del Popolo, San Pietro, al ''Riuzzu'', al Re e alla regina, a Cataldo Naro.

Tutte insieme con il loro suono, da sempre, annunciano i momenti della vita della Chiesa in mezzo al centro storico della nostra città. Hanno adesso un nuovo sistema sonoro che per le tre più grandi, ovvero quelle dedicate a santa Rosalia, San Pietro e la Madonna del Popolo, permette di riprodurre il suono manuale, tipico del sistema antico con batacchio che colpisce dall’interno, attraverso la nuova installazione per il rintocco delle campane.

Grazie a tale intervento, frutto dell'attenzione alla manutenzione e alla cura costante per il duomo da parte dell'arciprete, Don Nicola Gaglio, si potrà adesso udire, dunque, una voce nuova per le campane del duomo che a differenza di quella prodotta dal suono che procede dall’esterno verso l’interno permette maggiore eco. In perfetta sintonia con la nostra tradizione le campane, considerate mezzo per stabilire un legame tra l’umanità ed il divino, ricordando i tempi di riti e cerimonie, attraverso l’intervento compiuto saranno in grado di indirizzare meglio il suono dall’interno verso l’esterno con una maggiore estensione.