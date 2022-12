Monreale, una targa per ricordare Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

E' stata installata stamattina in via Salita Caputo, alla presenza di alcune autorità. LE FOTO

MONREALE, 9 dicembre – Si è tenuta stamattina in via Salita Caputo la cerimonia di scopertura della targa dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, indimenticati attori comici palermitani, in occasione del 30° anniversario della morte di Franco Franchi.

Il comune di Monreale in collaborazione con l'associazione “Monreale Commercio”, ha voluto omaggiare queste grandi figure del cinema italiano, attraverso installazione di un pannello in ceramica realizzato da "Le ceramiche di Bisanzio".

Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco, Alberto Arcidiacono, l'assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, i figli di Franco Franchi Maria Letizia e Massimo Benenato, il cultore della coppia siciliana Giuseppe Li Causi, il comandante della stazione dei carabinieri di Monreale, luogotenente Antonio La Rocca e l'arciprete della cattedrale, don Nicola Gaglio.