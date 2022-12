Rifiuti, scambio di auguri oggi tra l'amministrazione comunale e i dipendenti Ecolandia

I complimenti del sindaco agli operatori per i risultati raggiunti

MONREALE, 23 dicembre – Tradizionale scambio di auguri natalizi tra l'amministrazione comunale e i dipendenti della ditta Ecolandia, che cura lo smaltimento dei rifiuti per conto del comune.

All'isola ecologica di Aquino, sede dell'autoparco dell'azienda, il sindaco alberto Arcidiacono e l'assessore ai Servizi Ambientali, Pietro Siragusa hanno incontrato i dipendenti, ribadendo la disponibilità dell'amministrazione comunale a mantenere il clima di collaborazione che proficuamente si è instaurato e che ha portato a vedere innalzata la paercentuale di raccolta differenziata nel territorio.

Proprio pochi giorni fa, giova ricordare, il comune di Monreale ha ricevuto il riconoscimento come comune “Riciclone”, nel corso della manifestazione annuale organizzata da Legambiente.

Il sindaco, complimentandosi con gli addetti per il senso di responsabilità e l'abnegazione messi in campo in questi anni, ha prospettato una crescita generale del settore, finalizzata ad una salvaguardia del territorio in termini ambientali.