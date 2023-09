Monreale supera il 65% di differenziata, il Comune: ''Frutto di un duro lavoro''

Arcidiacono: “Si deve continuare per raggiungere risultati sempre più alti”

MONREALE, 29 settembre – E' stata commentata con grande soddisfazione la notizia che abbiamo pubblicato ieri, che vede il comune di Monreale destinatario della somma di 23 mila euro per aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata nel corso del 2021.

Una soglia che consente di beneficiare di una somma, per la verità, modesta, ma che serve certamente da sprone. Per la prima volta, tra l'altro, Monreale rientra tra i beneficiari, perchè finalmente il processo iniziato già qualche anno fa (c'era ancora in carica l''amministrazione Capizzi) e condotto faticosamente dagli assessori che si sono succeduti, ha raggiunto questo importante traguardo.

“Il raggiungimento della quota del 65% - afferma Totò Grippi (nella foto), che nel 2021 era l'assessore comunale ai Servizi Ambientali – è il frutto di un duro lavoro che ha visto impegnati tutti i soggetti interessati: dall'amministrazione, comunale, ai lavoratori della ditta Ecolandia, ma soprattutto ai cittadini che con senso civico hanno portato avanti questa buona pratica”.

Soddisfatti anche il sindaco, Alberto Arcidiacono e l'assessore attuale, Antonella Giuliano “Un grande lavoro è stato fatto e tanto altro si deve continuare a portare avanti per raggiungere risultati sempre più alti, in linea con standard sempre più competitivi e virtuosi”.