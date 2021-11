Monreale, blitz dei carabinieri nei centri di raccolta rifiuti: trovate sostanze stupefacenti, un arresto

I militari si sono avvalsi dell’ausilio di una unità cinofila

MONREALE, 4 novembre – Al termine di un’azione articolata presso i punti di raccolta dei rifiuti cittadini, i carabinieri di Monreale stamattina hanno tratto in arresto un uomo. Si tratta di un dipendente della ditta Ecolandia, del quale non sono state rese note ancora le generalità.

I controlli dei militari sono scattati di buon mattino, con l’ausilio di una unità cinofila, presso l’isola ecologica di via Ponte Parco ad Aquino, dove, come sembra, sarebbero state rinvenute sostanze stupefacenti, nel caso specifico marijuana. Gli uomini dell’Arma hanno esteso poi i controlli anche ad altre postazioni di raccolta dei rifiuti, verificando pure i fogli di presenza del personale. Nell’ambito della stessa azione è scattato l’arresto cu si faceva menzione in precedenza, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata.