''Al centro della mia agenda i siciliani''

Tradizionale incontro di fine anno tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i giornalisti

PALERMO, 29 dicembre – Si è svolto oggi pomeriggio nella sala Alessi di Palazzo d'Orleans il tradizionale incontro di fine anno tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i giornalisti.

E' stato il primo bilancio, quello tracciato oggi pomeriggio dal presidente Renato Schifani, a circa tre mesi dal suo insediamento, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, con la quale il governatore, incontrando i giornalisti , ha fatto il punto della situazione sulla sua azione di governo. Schifani, guardando a quanto già la sua giunta ha messo in cantiere in questi mesi, ha fatto un elenco delle azioni principali che secondo il governatore inizieranno a cambiare il volto della Sicilia, ma soprattutto stanno già cominciando a dare i primi frutti. Ma ''al centro della mia agenda politica - ha ribadito con forza il presidente all'inizio del suo discorso- ci sono i siciliani''.

Un'azione di governo che ha potuto finora godere dell'appoggio dei partiti politici di maggioranza per un'azione coesa che ha lasciato i toni della campagna elettorale per guardare da subito ai problemi più cogenti. Dagli aiuti messi in campo dalla Regione contro il caro bollette alle trattative del governo contro il rincaro delle tratte aeree che è sfociato nella denuncia all'antitrust fino alla moratoria dei mutui Irfis, guardando al 31 gennaio per il varo definitivo del bilancio per la prima volta: questi alcuni dei punti salienti toccati nel discorso dal governatore. Non è mancato un riferimento alle diverse emergenze cui si è dovuto far fronte in questo breve lasso di tempo, ma sempre con uno sguardo attento al territorio per il quale il neo presidente intende riservare un'attenzione particolare a partire dal sostegno ai Comuni per il reperimento di progettisti in grado di supportare gli enti locali nel cogliere tutte le opportunità di finanziamento ai vari livelli.

Tra le novità annunciate in conferenza stampa il prossimo bando volto all'individuazione dei nuovi manager della Sanità isolana che saranno selezionati attraverso una procedura di individuazione trasparente che contemplerà colloqui pubblici nell'ottica della nomina delle migliori figure possibili per un settore da cui i siciliani si aspettano tanto. Tra gli imegni del nuovo anno ci sarà l'incontro con il ministro Calderoli sul tema dell'autonomia differenziata cui Schifani ha saldamente riferito che porterà al tavolo il tema dell'insularità e delle maggiori problematiche siciliane. Per finire, quasi in chiusura, a seguito del dibattito aperto con la stampa, un'anticipazione politica in merito alla riattivazione delle province per le quali si guarda a ripristinare il sistema dell'elezione diretta.

L'incontro si è conlcuso con un brindisi augurale tra il presidente e i giornalisti come da tradizione ed è stata l'occasione per un confronto diretto tra la stampa e il nuovo governatore che ha ringraziato i giornalisti presenti per l'azione importante portata avanti ogni giorno.