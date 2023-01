Cambio medico che fatica: tanti utenti ancora senza assistenza

Anche a Monreale bloccate le pratiche per il cambio da parte dell’Asp

MONREALE, 2 gennaio – Grossi disagi per tantissimi utenti, molti dei quali monrealesi, per la difficoltà a portare a compimento le procedure del cambio del medico di base. Un problema che ha creato non poche difficoltà a tanti assistiti, che, ancora oggi, di fatto, si ritrovano senza il loro punto di riferimento sanitario.

Fino allo scorso anno, come si fanno sapere gli utenti che si sono rivolti alla nostra redazione, la richiesta del cambio medico, che si fa ormai in modalità on line, all’Asp Palermo veniva fatta in tempi celerissimi: infatti dagli uffici anagrafe di via la Loggia, la risposta arrivava anche in giornata . Adesso, invece, sono tanti i cittadini monrealesi che da mesi hanno fatto richiesta e sono in attesa senza ricevere risposta, trovandosi in grandi difficoltà perché non possono essere seguiti, visitati o ricevere prescrizioni per le visite specialistiche o per i famaci .

“È da più di due mesi che ho fatto richiesta di cambio medico ma fino ad oggi - dichiara Giuseppe Albano - non ho ricevuto nessuna risposta e’ assurdo che devo pagare i farmaci e che non posso essere visitato e seguito da un medico per le mie patologie”.

La situazione è veramente difficile poiché a Monreale negli ultimi tempi molti medici sono andati in pensione e moltissimi cittadini si trovano senza medico di famiglia a causa della mancata operatività da parte degli uffici dell’Asp diretti dalla manager Daniela Faraoni, adesso commissario straordinario,

“È assurdo - continua Albano - che da settembre quando il mio medico è andato in pensione io sono senza medico, poiché l’Asp aveva messo un medico sostituto il dottore Palmeri per due mesi. Poi, però, questo quando e’ andato via e sono rimasto senza medico. Adesso, a distanza di cinque mesi mi trovo ancora senza assistenza, in questa situazione di grande disagio che coinvolge la mia famiglia”.

La redazione di MonrealeNews si riserva di contattare l’Asp per ottenere una replica.