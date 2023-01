Forte vento nel Monrealese, cade un albero sulla circonvallazione

Raffiche fino a 80 km/h, che non daranno tregua fino a domani

MONREALE, 20 gennaio – Forte vento e piogge battente a Monreale. Lo avevano annunciato, d'altronde, le previsioni meteo rese note dal dipartimento della Protezione civile che ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse".

Un'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia e sta facendo sentire i suoi effetti, provocando qua e là qualche danno. A farne le spese, come al solito, è stato il patrimonio arboreo. Nella mattinata un grosso albero è letteralmente collassato sulla circonvallazione di Monreale, fortunatamente, senza abbattersi su pedoni o automobili.

La Protezione Civile regionale, come avevamo riportato ieri, ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi, venerdì 20 gennaio.

In particolare - si legge nel bollettino numero 23019 - “dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.