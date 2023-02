Monreale, al via il piano di abbattimento degli alberi pericolanti

E' stato redatto dall'ufficio di Protezione Civile del comune

MONREALE, 6 febbraio – L’ufficio comunale della Protezione civile coordinato dall’assessore Giuseppe Di Verde ha disposto la messa in sicurezza di alcuni alberi nel territorio comunale . Il piano di lavoro è stato redatto per eliminare potenziali situazioni di pericolo a garanzia della pubblica e privata incolumità.

I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni con l’abbattimento di una palma e la potatura delle delle altre tre site nell'antivilla comunale, prima del montaggio del parco giochi per bambini e delle panchine ed ancora si procederà con gli alberi all'interno del cimitero monumentale, compresi quelli ormai secchi prospicienti sulla circonvallazione di Monreale dove è previsto l'utilizzo del “ragno” e della piattaforma.

Ed ancora saranno interessati nella vasta operazione gli alberi a monte dell'abbeveratoio di via Pietro Novelli alta. Inoltre, è stata inserita la potatura degli alberi e di una palma lungo la via Circonvallazione e degli alberi di via Cretazze e via Mulini. L’organizzazione dell’ufficio Protezione civile per tutti gli interventi sarà seguito dal responsabile Filippo Modica che ha redatto il piano.