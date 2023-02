Giovanni Impastato è il nuovo segretario generale del Comune di Monreale

Giacopelli (Cisl-FP): “Una scelta che appare appropriata e ben ponderata”

MONREALE, 9 febbraio – Sarà Giovanni Impastato, proveniente dal Comune di Cinisi, il nuovo segretario generale del Comune di Monreale. La nomina è stata formalizzata con provvedimento adottato oggi dal sindaco Alberto Arcidiacono, confermando le indiscrezioni che circolavano presso i “soliti ben informati” già da alcune settimane.

“Riteniamo che si tratti di una scelta appropriata e ben ponderata – afferma il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli – e siamo convinti che il dottor Impastato saprà svolgere il proprio incarico con professionalità, dedizione e impegno. Fin da adesso la nostra organizzazione sindacale si dichiara disponibile ad un proficuo confronto con il neo-segretario per affrontare le questioni e le problematiche che riguardano i lavoratori dell’ente, non trascurando ovviamente la situazione del personale Asu, che vive oramai da oltre un ventennio la mortificante esperienza del precariato”.

Nato nel 1981, Giovanni Impastato si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti ed è anche iscritto all’ordine degli avvocati di Palermo; dal 2008 al 2012 ha ricoperto a Partinico la carica di consigliere comunale ed ha fatto parte della giunta municipale, in qualità di assessore, dall’agosto del 2012 al giugno dell’anno successivo.