Via Pietro Novelli, quelle auto parcheggiate che ostacolano il traffico

Probabilmente qualche semplice dissuasore risolverebbe il problema

MONREALE, 16 febbraio – A volte può bastare un piccolo accorgimento per risolvere un grosso problema, Senza bisogno di ricorrere a soluzioni difficili o a spese ingenti. Come, ad esempio, solo qualche semplice dissuasore, che regoli il traffico.

La strada di cui parliamo è la via Pietro Novelli, parte alta, nel tratto compreso tra “i pilastri” e la confluenza con via Benedetto Balsamo. È lì che sulla destra (per chi sale) parcheggiano spesso le macchine, benchè il tratto sia interessato da un divieto di sosta. Questa (pessima) abitudine determina in moltissimi casi episodi di ingorghi o anche di semplici difficoltà di manovra.

Chi conosce la zona, infatti, sa benissimo che il tratto è molto spesso densamente trafficato e percorso da macchine che salgono e scendono, dal momento che la strada è a doppio senso di circolazione.

I residenti, inoltre, sono testimoni di incidenti o danneggiamenti di auto (soprattutto nelle ore notturne), causati a volte da automobilisti poco attenti, che, salendo, travolgono sportelli o anche semplicemente gli specchietti delle auto parcheggiate a bordo strada.

E allora, perché non installare gli spartitraffico metallici a mo’ di dissuasori, soltanto per circa 50 metri? Un po’ come avvenuto qualche tempo fa in via Venero, dalle parti della “Maternità”? è una domanda, oltre che una proposta che lanciamo all’amministrazione comunale nella persona del sindaco, Alberto Arcidiacono e dell’assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde. Un’operazione di poche ore, oltre che di costi modesti, potrebbe dare una grossa mano al traffico veicolare della zona, oltre che alla serenità dei residenti.