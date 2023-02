Villaciambra, atti vandalici nel plesso della scuola d'Infanzia

Mentre la scuola grazie al Pon cerca di migliorare gli spazi esterni, vandali imbrattano di vernice le pareti della scuola e distruggono le piante

MONREALE, 23 febbraio – La scuola Margherita di Navarra è tra gli istituti finanziati con fondi europei per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica grazie ai quali sta migliorando lo stato degli spazi esterni del plesso d'Infanzia di Villaciambra.

L’azione prevede una riqualificazione degli spazi esterni del plesso di scuola dell’Infanzia di Villaciambra con la realizzazione di spazi e laboratori, giardino e orto didattico, innovativi e sostenibili. Questa azione rappresenterà non solo una grande occasione per “spostare” la didattica fuori dalle mura delle aule, ma, soprattutto, darà la possibilità di formare una nuova “coscienza verde” nei ragazzi di Villaciambra attraverso la fornitura e la posa in opera di cassoni per aiuole e relativi accessori quali kit per il giardinaggio didattico, misuratori per il monitoraggio del terreno, attrezzature per l’irrigazione, piccole serre, compostiere domestiche da giardino, prodotti e strumenti per l’agricoltura.

Tutto sarà adeguato al giardino del plesso di Villaciambra. Purtroppo, però, dopo aver piantumato la settimana scorsa le prime piantine lungo le aiuole del perimetro dell’intero edificio, si sono verificati i primi atti vandalici, tradotti in scritte con la bomboletta spray sui muri e piante calpestate da vandali durante le ore di chiusura del plesso.

Le scritte sono state scoperte ieri mattina dal personale scolastico che, al rientro dalla sospensione didattica per il Carnevale, ha trovato l’amara sorpresa. '' Constatare che nella frazione di Villaciambra ci sia chi si diverte a danneggiare e deturpare muri e calpestare le aiuole è sinonimo di fallimento per l’intera comunità locale. È un’azione di cattivo gusto - fanno sapere dalla scuola- che rischia di danneggiare ciò che ogni giorno tutta la comunità scolastica porta avanti per rendere il plesso scolastico più bello e più accogliente per l’intera frazione''.