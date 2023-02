Ora c'è l'ufficialità: l'acqua torna potabile in molte vie della città

Il sindaco revoca l'ordinanza con cui consentiva solo l'uso per fini igienico-sanitari

MONREALE, 24 febbraio – Era una notizia che aspettavano pazientemente un po' tutti, da circa dieci giorni. Adesso che il via libera da parte dell'Asp – ultimo gradino mancante – è finalmente arrivato, è stata revocata ufficialmente l'ordinanza che vietava l'uso dell'acqua per fini potabili in alcune vie e zone del territorio monrealese.

L'uso limitato ai soli fini igienico sanitari, ma non per quelli alimentari, stante la possibile presenza di Escherichia Coli e Coliformi, era stata prescritta infatti per la rete idrica servita dal serbatoio Croce e più in particolare nel punto di prelievo di via della Repubblica. Oggi dunque – con la revoca da parte del sindaco alla propria ordinanza dello scorso 13 febbraio – torna l'acqua potabile in via Venero, incluse le traverse, corso Pietro Novelli, da via Garibaldi al serbatoio Croce, via Della Repubblica, incluse le traverse, nelle zone a valle della via Venero e via della Repubblica, via Aldo Moro e traverse, via Mulini e traverse e nella frazione di Aquino, in via Strada Ferrata fino all'incrocio con via Santa Liberata, traverse incluse.