San Martino, riapre domani il ristorante Di Chiara

Sarà affidato alle “cure” del maitre Giovanni Adimino

MONREALE, 1 marzo – Domani, dopo un breve periodo di pausa di “assestamento strutturale”, riapre lo storico ristorante-pizzeria “Di Chiara” di piazza Semeria a San Martino delle Scale. Un locale che vanta 70 anni di storia, che riapre i battenti.

Il locale, un punto di riferimento per residenti, villeggianti e turisti, sarà affidato alle “cure” del maitre Giovanni Adimino, che ha voluto puntare su un ristorante che ha fatto la storia della località montana, immersa nel verde nel parco naturalistico a pochi passi dell'abbazia dei monaci Benedettini.

Adimino, è stato fortemente voluto da Giovanni Di Chiara per un ricambio generazionale proseguendo sulla strada della tradizione ed al tempo stesso dell’innovazione del servizio e vuole segnare una nuova impronta professionale.

“L'amicizia che mi lega – afferma Giovanni Adimino – con Giovanni Di Chiara, mi ha facilitato ad accettare anche per un fatto logistico. Porterò con me per il periodo stagionale una nuova squadra di giovani e bravi camerieri del mio gruppo di lavoro”. Dunque già da questo primo weekend di marzo, il maître Giovanni Adimino inizierà ad accogliervi nella sala ristorante, scegliendo liberamente con un menù alla carta o con la pizzeria.