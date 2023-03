Dall’Europa alla casa di Sarina: tre giovani ospiti dell’associazione ''Il Quartiere''

Per un mese staranno alla “Bavera”: daranno una mano ai volontari

MONREALE, 13 marzo – Dal sociale ai momenti religiosi. Sono diverse le attività a cui stanno partecipando Hans, giovane ventenne proveniente dalla Germania, Eloi insegnante della Catalogna e Filip un medico svedese.

I tre volontari di "Taizé", comunità religiosa in Francia, sono arrivati a Monreale il 2 marzo e saranno ospiti per un mese dell’associazione "Il Quartiere" che ha sempre mantenuto ottimi rapporti con la realtà francese.

Vivranno per un mese nella casa di Sarina Ingrassia nel quartiere Bavera e aiuteranno i volontari dell'associazione nelle attività quotidiane, come il doposcuola ai piccoli del quartiere, la distribuzione del banco alimentare e non mancheranno i momenti di preghiera durante la giornata, così come era solita fare Sarina.

Venerdì scorso hanno visitato la cattedrale, a raccontare le bellezze del posto in chiave teologica Padre Enzo Bellante. Qualche giorno dopo, sono stati parte attiva nella cena solidale del laboratorio sociale Malaspina.

L’associazione di volontariato ‘’Il Quartiere’’, fondata da Sarina Ingrassia nel 1975 e attualmente gestita dalla presidente Gina Campanella, si è sempre distinta negli anni per il suo impegno sociale verso la comunità.