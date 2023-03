Il monrealese Giuseppe Li Causi protagonista ieri a ''I soliti ignoti'' su Raiuno

È stato uno dei personaggi misteriosi che caratterizzano la trasmissione

MONREALE, 19 marzo – Una bella esperienza per il monrealese Giuseppe Li Causi, che ieri sera è stato tra i partecipanti del programma di Amadeus “I soliti ignoti”, la popolare trasmissione del “prime time”, andata in onda su RaiUno, dopo il Tg1 delle 20.

Giuseppe è stato il primo "uomo misterioso" che i concorrenti Davide e Francesca, marito e moglie originari di Narni, in Umbria, hanno dovuto individuare. Con un passaporto del valore di tremila euro, Davide e Francesca hanno subito individuato il mestiere da attribuire a Giuseppe Li Causi. Avevano come opzioni: “prepara crescioni”, è “la mamma di una campionessa”, “portinaio”, “realizza volantini personalizzati”, “allestisce centri medici”, “insegna ai manager a parlare in pubblico”, “produce scarpe da donna”, “ha un negozio di modellismo”.

Giuseppe Li Causi si è presentato in trasmissione con una divisa, con una targhetta con scritto "istituto di vigilanza". Un indizio nell'abbigliamento che non ha lasciato alcun dubbio ai concorrenti che hanno subito confermato il mestiere di "portinaio". Risposta esatta con Giuseppe che ha poi affermato di lavorare per un istituto di vigilanza che presta servizio in enti pubblici e nel suo caso, lavora da 29 anni come al Policlinico di Palermo.

Giuseppe Li Causi, tra l’altro, è personaggio ampiamente conosciuto sia a Monreale, che a Palermo per essere lo storico della coppia comica Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e da sempre cura la memoria del duo indimenticabile della televisione e del cinema italiano.