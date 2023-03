Tutto pronto a Monreale per la diretta su Raiuno della Messa dal duomo

Sarà celebrata dal vescovo Gualtiero Isacchi. Collegamento alle 10,55

MONREALE, 24 marzo – Sono già a punto i preparativi a Monreale in vista dell'evento di domenica prossima, quando Raiuno trasmetterà la santa messa in diretta televisiva dal duomo normanno a partire dalle ore 11.

I mezzi della televisione di Stato, per consentire la trasmissione, come avranno potuto notare tanti monrealesi, sono già giunti in città, dove hanno trovato sistemazione in piazza Guglielmo. La celebrazione sarà preceduta dalla messa in onda di una scheda introduttiva, che proporrà la storia della cattedrale normanna con riprese sulle bellezze artistiche del complesso abbaziale, patrimonio dell'Unesco.

Il collegamento vero e proprio è in programma per le 10,55, quindi alle 11 in punto via alla celebrazione eucaristica, officiata dall'arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi. Per esigenze televisive, per non disturbare la trasmissione, l'ingresso in cattedrale sarà consentito solo fino all'inizio della diretta.

La funzione, peraltro, dovrà tenere conto dei tempi televisivi, considerato che a mezzogiorno il collegamento Rai dovrà lasciare Monreale, per trasferirsi a Roma, in piazza San Pietro, da dove, come di consueto, viene trasmesso in diretta il tradizionale “Angelus” di Papa Francesco.

La regia dell’evento porterà la firma di Gianni Epifani, mentre il commento a cura di Simona De Santis.

L'ultima volta che le telecamere di Raiuno entrarono in cattedrale per la celebrazione della messa domenicale fu il 2 novembre 2014. In quella circostanza la celebrazione fu presieduta dall'arcivescovo “pro tempore”, monsignor Michele Pennisi.