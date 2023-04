Ricollocato il Crocifisso dell'Abbeveratoio: era soggetto a restauro

La Confraternita del SS. Crocifisso: ''Grazie a tutti coloro che si sono spesi in tempo per la Festa''

MONREALE, 23 aprile – Il crocifisso dell'Abbeveratoio torna al suo posto. Il simulacro, come noto, era stato rimosso dal suo usuale alloggio, appunto nei pressi della fontana di via Pietro Novelli alta, per poter far sì che venisse sottoposto a un'opera di restauro.

Una buona notizia insomma in prossimità della festa, dal momento che – come avevamo ricordato anche in un precedente articolo in merito – i ritocchi erano stati fortemente voluti tanto dalla Confraternita del SS. Crocifisso quanto dallo stesso Comune di Monreale che, alla richiesta di compartecipazione alle spese espressamente inoltrata dai 'fratelli', aveva prontamente risposto di sì. L'icona si trova lì infatti dal 1988, quando l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Giangreco decise, insieme all'arcivescovo monsignor Salvatore Cassisa, di omaggiare il 25° anniversario della parrocchia ''SS. Crocifisso'' e il cinquantesimo anno di sacerdozio del suo parroco, monsignor Lorenzo Bertolino.

Da quel momento troppo significativa è diventata infatti quell'effige in occasione della Festa e in particolar modo di giorno 3 maggio, quando la vara del SS. Crocifisso, insieme ai fratelli e ai fedeli, sosta provvisoriamente prima di riprendere il proprio cammino verso il ritorno al santuario della Colleggiata. ''Il Commissario straordinario – si legge in un comunicato social emesso dai canali della Confraternita – ringrazia tutti coloro che si sono spesi con spirito di devozione e volontariato per l'ottimo restauro portato a termine, in tempo per la festa del nostro venerato Crocifisso''.